Elezioni Regionali, ecco i nomi della Lega

La Lega Abruzzo parte con la campagna elettorale, scelti i candidati dalle province

La Lega Abruzzo ha definito le candidature nelle quattro province per le prossime elezioni regionali selezionando personalità di grande competenza e di sicuro rilievo sui territori.

Il segretario regionale, onorevole Giuseppe Bellachioma, ha dunque mantenuto la promessa fatta: la Lega è il primo partito in Abruzzo a proporre ai cittadini i nomi di tutte le persone che si impegneranno nelle prossime elezioni regionali per costruire anche nella nostra regione il governo del cambiamento.

Ai coordinatori provinciali è stato dato mandato di presentare i candidati in specifiche conferenze stampa che saranno organizzate nelle città capoluogo.

Regionali, i primi nomi della Lega usciti su Facebook

Sono quasi tutti Leghisti chietini, quelli che hanno già pubblicato su Facebook la propria foto ufficializzando la candidatura alle elezioni regionali del 10 Febbraio 2019. Primo fra tutti il Segretario Provinciale di Chieti, probabilmente sospeso nel ruolo di partito in quanto candidato, Nicola Campitelli che con un post sulla propria bacheca Fb ha annunciato: «Cari amici, vi ufficializzo la mia candidatura alle prossime elezioni regionali che si terranno il 10 Febbraio 2019. Il mio percorso nella Lega è iniziato tre anni fa, quando chi ne faceva parte era visto con molta diffidenza. Come dirigente e Coordinatore Provinciale tante sono state le difficoltà e i momenti critici ma come squadra li abbiamo sempre affrontati con determinazione e coraggio». Per poi concludere con «Un grazie a tutti i vertici del partito, ma in particolare all’ On. Giuseppe Bellachioma e Federico Di Palma che sono stati miei compagni di viaggio dall’inizio di questa avventura! Ora è arrivato il momento di portare anche in Regione Abruzzo la “rivoluzione del buonsenso” iniziata da Matteo Salvini a Marzo 2018 a livello nazionale affinché il nostro territorio sia valorizzato e acquisisca un ruolo di centralità per lo sviluppo della nostra Regione.»

Anche Anna Rita Guarracino, iscritta da anni alla Lega di Salvini, già consigliera comunale ad Ortona e storica esponente de La Destra nella provincia di Chieti, ha ufficializzato la sua candidatura alle prossime regionali su Facebook con una foto insieme al Segretario e Ministro Matteo Salvini. «Carissimi amici – ha scritto la Guarracino – voglio condividere con voi la notizia che ho ricevuto dal mio partito, la Lega. Sono candidata alle prossime elezioni regionali di Febbraio in provincia di Chieti. Orgogliosa di rappresentare la Lega e di combattere assieme a Voi per una sua grande affermazione.»