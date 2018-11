Piccoli montanari, torniamo alla borraccia

Piccoli montanari, torniamo alla cara vecchia borraccia

di Gaetano Falcone – Presidente GR Abruzzo

Lettera aperta ai “Piccoli Montanari”

«Cari ragazzi, al giorno d’oggi il problema della plastica in eccesso è di particolare rilievo. Si parla molto spesso dell’inquinamento dei mari, di isole di spazzatura, ma questi argomenti sembrano piuttosto lontani, mentre invece, il problema è sempre più reale e concreto anche al di fuori dell’acqua. Anche in montagna l’inquinamento è diventato una grandissima preoccupazione e dobbiamo prendercela con noi stessi perché siamo noi in primis a lasciare per terra la nostra bottiglia caduta magari per errore e a non curarsi di un’altra di fianco al sentiero.

Noi però abbiamo dei doveri e dobbiamo preservare l’ambiente per le genti future, cominciando da subito. Non serve lamentarci, occorre fare.

La natura ci ha dato e ci da tanto e allora impariamo a rispettarla. E rispettarla significa evitare l’utilizzo e l’uso di tutto ciò che disturba e inquina l’ambiente, significa non continuare a camminare su un sentiero di montagna senza curarci di quelle bottigliette di plastica, apparentemente innocue, buttate o dimenticate là e che impiegheranno anni a disgregarsi, nuocendo non solo al paesaggio e agli animali che popolano la montagna, ma anche alla nostra salute. Il materiale di cui sono costituite tende a logorarsi e a disperdere particelle dannose per l’uomo e la natura. Esiste un’alternativa alla bottiglietta di plastica ed è la scelta migliore. Ed allora, da buoni giovani montanari, riscopriamo e facciamo riscoprire la borraccia che può diventare l’oggetto di cui non poter fare a meno, un oggetto da non gettare via ma da collocare con cura nello zaino. Allora, subito da portare nelle nostre ascensioni, nelle nostre escursioni, la fedele borraccia e credetemi… non c’è momento più bello, alla fine della salita, sedersi ad ammirare il panorama e rifocillarsi con un bel sorso di acqua fresca dalla nostra cara borraccia.»

Piccoli montanari, evviva la borraccia!