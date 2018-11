Le opere mai esposte dei Cascella all’Emiciclo

Le opere mai esposte di Basilio e Tommaso Cascella in mostra all’Emiciclo.

Sarà inaugurata giovedì 22 novembre alle ore 11.30 nel “Giardino d’Inverno” di Palazzo dell’Emiciclo la mostra di pannelli decorativi realizzati dagli artisti Basilio e Tommaso Cascella su commissione del Ministero dell’Industria nel 1937.

Le tele, mai esposte in precedenza, rappresentano il travaglio di un’epoca. Le opere sono state rinvenute dal collezionista e storico d’arte Andrea Iezzi, per poi essere restaurate nel laboratorio del Professore Severini in modo da ritrovare l’antico splendore.

La mostra sarà visitabile al pubblico solo durante le giornate del 23, 24 e 25 novembre, in concomitanza dei lavori del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo – CRAM.

Le opere dei Cascella sono sempre state la testimonianza dell’Abruzzo nel mondo, soprattutto nella raffigurazione degli ambienti e dei luoghi cari agli artisti. Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente del CRAM Antonio Innaurato, il Maestro Tommaso Cascella, il collezionista Andrea Iezzi e il Professore Leonardo Severini dell’Università della Tuscia.

L’evento è moderato da Loris Di Giovanni dell’Unpli Abruzzo.