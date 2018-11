Basket Aquilano sconfitto per un punto amaro

Il Nuovo Basket Aquilano perde per un punto con il Campli, sconfitta amara

Sfuma negli ultimissimi secondi di gioco la vittoria al Nuovo Basket Aquilano che, davanti ai tantissimi appassionati sportivi che ogni domenica riempiono il PalaAngeli, deve cedere il passo per un solo punto ad una determinata Nova Campli.

Dopo una partenza volante i ragazzi di coach Stama, pur chiudendo ognuno dei primi tre quarti in leggero vantaggio non riuscivano a dare la spallata giusta alla gara e nel concitato finale la maggiore esperienza di alcuni giocatori camplesi e la difficoltà a trovare le giuste contromisure alla arcigna difesa a zona degli ospiti facevano la differenza.

C’è rammarico in casa aquilana per due punti gettati al vento e forse troppo preventivamente giudicati raggiunti, ma è una lezione che potrà servire ad una squadra giovane che sta trovando la giusta amalgama in un campionato durissimo e in cui nessuno regala niente come quello di quest’anno di serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise ed Umbria: il cammino verso i playoffs (obiettivo stagionale) è lungo ed il team del PalaAngeli saprà sicuramente regalare la giusta soddisfazione ad un pubblico anche ieri davvero coinvolgente ed entusiasta!

NBA-CAMPLI: 66-67 (22-18; 34-33; 56-50)

NBA: D’Ippolito 5, Nardecchia M. 2, Budrys 14, Antonini 10, Di Biase 8, Pocius 23, Ciuffini 4, Aristotile, Nardecchia N., Di Girolamo. All.re Stama, ass. Tedeschini, D.T Nardecchia P.

CAMPLI: Della Loggia 6, Nardi 8, Di Emidio, Di Carlo, Moretti 10, Ferrari 19, Lupiretti, Schiavoni 14, Sumskis 8, Zacchigna 2, Di Attilio. All.re Tempera, ass Di Carlo