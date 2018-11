L’ Esercito raccontato dai bambini: l’esercitazione Vardirex negli elaborati dei giovani alunni della scuola elementare Buccio di Ranallo di Coppito.

C’è chi disegna militari dell’ Esercito in divisa, chi gli elicotteri della Protezione Civile, chi il Battaglione Vicenza.

Antonio riproduce il Battaglione Vicenza e la Protezione Civile

Gianmarco ha elaborato la Squadra soccorso del Battaglione L’Aquila

L’esercitazione Vardirex – “Various Disaster Relief Management Exercise” – che si è tenuta nello scorso mese di ottobre è stata per i bimbi che vi hanno assistito una esperienza indimenticabile, emozionante e unica.

Le loro sensazioni di quel giorno le hanno trasferite su carta, con disegni, temi e poesie che verranno premiati nella giornata di lunedì 12, con inizio alle ore 18, presso l’Auditorium del Parco del Castello.

Ad aprire la serata, l’esibizione del Coro della Portella di Paganica diretto dal maestro Vincenzo Vivio che intonerà canti della tradizione alpina e della grande guerra.

Saranno poi premiati i giovani alunni della scuola elementare Buccio di Ranallo di Coppito che hanno rappresentato con disegni e componimenti l’esperienza vissuta con l’ Esercito: loro stessi sono stati protagonisti dell’esercitazione, con l’evacuazione della loro scuola per la simulazione di un evento sismico.

L’Agente Generale Treccani delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise Signor Andrea Corradini, sarà in rappresentanza per consegnare a ciascuna delle classi vincitrici un vocabolario come premio.

Il concerto sarà l’occasione per proseguire le numerose iniziative di collaborazione, già da tempo in corso, tra il nono Reggimento Alpini e la cittadinanza, finalizzate a sensibilizzare la parte più giovane della popolazione su un tema così toccante quale gli interventi dell’ Esercito a fianco della Protezione Civile.