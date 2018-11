Buche, L’Aquila città della cultura.

In una città avvezza come la nostra alla cultura, può capitare anche che la stessa cultura possa sopperire ad altre mancanze.

Così come è accaduto in via Corridoni, in pieno centro storico, dove una vistosa buca nella pavimentazione stradale è stata “chiusa” con una grande quantità di volantini pubblicitari di due esercizi commerciali ben noti in città.

Sicuramente la voragine stradale in questione sarà più morbida all’impatto e più pulita, dato il contenuto pubblicizzato, ma di certo non culturalmente e civicamente accettabile.

Del resto il povero estro aquilano deve pur sopperire ai problemi non altrimenti superabili di una ricostruzione infinita…

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.