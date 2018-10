Capaldi e Cavalli, storia del calcio a L’Aquila

Oggi pomeriggio presso l’Aula magna del Dipartimento di Scienze umane la presentazione del libro 90 anni e più di calcio aquilano di Dante Capaldi e Enrico Cavalli.

Presentazione ufficiale per il libro 90 anni e più di calcio aquilano di Dante Capaldi e Enrico Cavalli oggi alle 16,30. All’incontro previsto in via Nizza 14, presso l’Aula magna del Dipartimento di Scienze dell’Aquila, oltre agli autori, parteciperanno il prof. Ezio Sciarra, già presidente della Facoltà di Scienze sociali dell’Università di Chieti-Pescara, il dottor Marco Mancini, presidente del Supporters’ Trust L’Aquila me’, l’avvocato Marco De Paulis, presidente dell’Asd Città di L’Aquila, l’assessore allo Sport Alessandro Piccinini e il dottor Antonio Papponetti, ex presidente del C.R. Abruzzo della Figc. A moderare l’incontro, i giornalisti Enrico Giancarli e Fulgo Graziosi.