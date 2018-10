Viadotti A24, summit urgente in Prefettura

Viadotti A24 e A25,domani summit urgente in Prefettura sulla sicurezza delle autostrade che collegano l’Abruzzo al Lazio.

Il vertice, su iniziativa dei prefetti della regione Abruzzo, è stato convocato dal Prefetto dell’Aquila Linardi alle 10 in Prefettura per analizzare “le problematiche relative alla sicurezza dei viadotti”.

La nota, che ha come oggetto “autostrade A24 e A25 in concessione a Strada dei Parchi Spa”, è stata inviata a tutti gli Enti e alle Istituzioni coinvolte, tra i quali figurano il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il prefetto di Roma, l’Anas, i Vigili del fuoco e la Polizia.

“Tenuto conto della complessità della tematica” il prefetto Linardi, nella nota, raccomanda la presenza “di qualificati rappresentanti” .

Allegata alla convocazione, vi è la copia della relazione del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici, Direzione per la vigilanza sulle concessioni autostradali – Ufficio ispettivo territoriale di Roma, a firma del dirigente Placido Migliorino, documento che ha disegnato un quadro allarmante della sicurezza sismica dei viadotti, accusando la concessionaria di aver fatto verifiche con sistemi vetusti e non previsti dalla legge.

Placido Migliorino è il tecnico interpellato da Filippo Roma, inviato de Le Iene, nel servizio andato in onda martedì sera pistoni antisismici sganciati e i ferri nei cassoni – che consentono alla strada di vibrare e ammortizzare così il passaggio degli automezzi – spesso sono spezzati. Gli appoggi e le loro guide dentate fortemente compromessi

Dopo la presa di posizione del Dipartimento era giunta la secca smentita di Strada dei Parchi Spa che, a sua volta, aveva inviato una diffida, scaduta lunedì scorso, al ministero per chiedere lo sblocco dei 192 milioni di euro per la messa in sicurezza dei viadotti.

Nella nota si allega anche il documento del dirigente Vincenzo Cinelli, direttore generale dell’ufficio ispettivo territoriale di Roma, con cui, dopo gli 87 sopralluoghi effettuati sui viadotti che complessivamente sono 339, su indicazione del ministro Danilo Toninelli, si evidenziano numerose criticità in riferimento alla sicurezza delle infrastrutture.