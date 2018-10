Niccolò Filoni, bronzo alle Olimpiadi giovanili

Medaglia di bronzo nella Gara delle Schiacciate alle Olimpiadi giovanili per il giovane aquilano Niccolò Filoni.

L’atleta aquilano, classe 2001, tesserato fin dalla tenerissima età con il Nuovo Basket Aquilano, ha vestito la maglia Italia nel Basket 3×3 e oltre a partecipare brillantemente con i suoi compagni Chinellato e Ianuale, agli ordini del coach nazionale Capobianco, alla rassegna a squadre (l’Italia si è fermata nei quarti di finale superata di misura dall’Ucraina) ha poi stupito tutti gli addetti ai lavori nella seguitissima Gara delle Schiacciate, un evento che ha avuto uno share televisivo internazionale eccezionale, superando in modo spettacolare tutte le eliminatorie e superato solo nello spareggio a tre tra gli atleti ex aequo dell’ultimo turno: Fausto Ruesga (Argentina, medaglia d’oro) e Nikita Remizov (Russia, medaglia d’argento).

Una medaglia di bronzo che la Federazione Italiana ed il Coni hanno festeggiato con grande risalto e che riempie di gioia gli appassionati sportivi abruzzesi ed il club del PalaAngeli nel quale Niccolò Filoni è cresciuto fin dai Pulcini della Scuola Minibasket L’Aquila, fino ai tanti titoli conquistati a livello regionale con i suoi compagni.

Sull’atleta della società di Roberto e Paolo Nardecchia, attualmente in prestito in Veneto per questa stagione sportiva all’Oxygen Bassano (una società leader in Italia a livello giovanile con obiettivo di scudetto 2019), continua a crescere l’interesse di importanti club di Serie A, a testimonianza della bontà di un lavoro svolto nei settori minibasket e basket per un vivaio che da anni ormai è tra i punti di riferimento regionali e nazionali (due Finali Italiane 2018) e che consente poi di esordire a tantissimi elementi aquilani nei vari campionati seniores nazionali ed interregionali.