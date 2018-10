La settimana si apre all’insegna di un nuovo peggioramento, specie sul settore orientale.

La situazione meteorologica attuale continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone posizionato sull’Europa orientale che si estende fin verso i Balcani e marginalmente verso l’Italia, impedendo di fatto l’ingresso diretto di sistemi nuvolosi di origine atlantica ma, a causa della sua presenza marginale e alla confluenza di masse d’aria fresca ed instabile in quota, sulle nostre regioni meridionali permangono condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, favoriranno nuovi episodi di maltempo su Sicilia e Calabria, dove sono attesi diffusi rovesci e manifestazioni temporalesche anche di forte intensità. Rispetto ai giorni scorsi, masse d’aria umida in quota, in risalita verso le regioni centrali, favoriranno un graduale aumento della nuvolosità anche sulla nostra regione, in particolar modo sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera con rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco. Si tratta di un chiaro segnale di un graduale cambiamento della situazione meteorologica a favore di un ulteriore aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni, a causa dell’ingresso di corpi nuvolosi di origine atlantica che, dal Mediterraneo occidentale, si avvicineranno alla Sardegna e alle restanti regioni nei primi giorni della settimana: situazione, questa, che favorirà annuvolamenti diffusi, formazioni temporalesche di forte intensità sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche, sulle regioni meridionali e, occasionalmente, sulle regioni centrali, Abruzzo compreso. Non è possibile elaborare una previsione dettagliata per i prossimi giorni, tuttavia è molto probabile assistere ad una certa persistenza dell’instabilità tra martedì e mercoledì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sulle zone montuose, sul settore collinare e lungo la fascia costiera, più frequenti nel Chietino e sull’Alto Sangro, mentre nell’Aquilano e sulla Marsica i fenomeni saranno meno probabili. Possibili temporanee schiarite nel corso della giornata, tuttavia annuvolamenti e possibili precipitazioni continueranno ad interessare il settore orientale e costiero fino al tardo pomeriggio; dalla serata è attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)