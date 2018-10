FAI, 12 borghi e 51 luoghi culturali da visitare

Giornate FAI d’autunno, sabato 13 e domenica 14 ottobre in Abruzzo 51 luoghi della cultura aperti in 12 borghi da visitare.

Tornano sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 le Giornate FAI d’Autunno, grande evento realizzato dai Gruppi FAI Giovani, che consente la visita a luoghi solitamente inaccessibili, tra palazzi nobiliari, aree archeologiche, borghi che custodiscono antiche tradizioni, monumenti ai caduti, chiese, musei e centri storici che svelano spazi sorprendenti e sconosciuti della nostra regione. Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle aperture speciali proposti dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. In Abruzzo sono 51 i luoghi della cultura aperti al pubblico in 12 borghi tra i più interessanti della regione e le visite saranno guidate dai volontari Fai, da Apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio o, in alcuni casi, dal personale della struttura.

Delegazione FAI L’Aquila.

Calascio: “Alla scoperta delle terre della Baronia”. Borgo e Rocca Calascio, le visite saranno possibili domenica in orari 9,30-13 e 14,30-17 (ultimo ingresso ore 16,30).

Castel del Monte, le visite saranno possibili domenica in orari 9,30-13 e 14,30-17. Apertura in collaborazione con la Commissione Europea in occasione dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sito recuperato grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Interregionale (POIn).

L’Aquila, “Un paesaggio tra natura e sacralità”. Eremo Madonna D’Appari, Frazione Paganica. Le visite saranno possibili sabato in orari 9,30-13 e 14,30-17.

Tempera, le visite saranno possibili sabato in orari 9,30-13 e 14,30-17.

Santo Stefano di Sessanio: “Alla scoperta delle terre della Baronia”. Borgo di Santo Stefano di Sessanio, le visite saranno possibili domenica in orari 9,30-13 e 14,30-17 (ultimo ingresso ore 16,30).

Sulmona, passeggiata alla scoperta di luoghi, storie e memorie della Sulmona medievale. Tutte le aperture di Sulmona sono organizzate in collaborazione con la Commissione Europea in occasione dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale. La città di Sulmona ha ricevuto contributi europei per la valorizzazione turistica grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR Abruzzo 2007-2013.

Monastero di Santa Chiara, piazza Garibaldi, le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona.

Palazzo e Chiesa della SS. Annunziata, corso Ovidio, le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10 -13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona. Il punto di ritrovo è presso i Portici di Corso Ovidio.

Acquedotto Medievale, le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura dei Volontari FAI, APC, Apprendisti Ciceroni Liceo Classico Ovidio di Sulmona. Punto di ritrovo presso i Portici di Corso Ovidio.

Palazzo Tabassi, Via Ercole Ciofano, le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona.

Terrazza Palazzo Frattaroli, piazza Garibaldi, le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura dei Volontari FAI, APC e degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico Ovidio di Sulmona. Punto di ritrovo presso i Portici di Corso Ovidio.

Gruppo FAI Marsica.

Magliano de’ Marsi: “Tra grifi e grifoni: un cammino fantastico tra architettura e natura”.

Straordinariamente Per Il Fai: Il Gioco del Cacio, Via Petronilla Paolini-piazzetta Fontana del Saturno. La visita sarà possibile domenica in orari 16 – 24 e 16 – 18 e sarà a cura de “I giocatori veterani” della Proloco di Magliano dei Marsi. Iniziative Speciali: Il torneo del “Gioco del cacio”, si svolge a Magliano dei Marsi dal 6 gennaio al giorno di Carnevale. Domenica 14 ottobre, straordinariamente per le Giornate FAI di Autunno, i “giocatori veterani” di Magliano daranno una dimostrazione del gioco e…ci faranno partecipare i visitatori!

Rosciolo: Chiesa Santa Maria delle Grazie e i suoi Affreschi, Via del Campanaro, 2. Le visite saranno possibili sabato in orario 10-13 e 14-17 (ultimo ingresso ore 17) e domenica in orario 10-12 e 14-17 (ultimo ingresso ore 17) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni ISS “Torlonia-Bellisario” – sezione Liceo Classico di Avezzano. Non si effettueranno visite dalle 12 alle 13 per la Santa Messa.

Rosciolo: Una Meraviglia di Borgo, Frazione di Magliano dei Marsi. Le visite saranno possibili sabato in orario 10-13 e 14,30-17 (ultimo ingresso ore 17) e domenica in orario 10-12 e 14,30-17 (ultimo ingresso ore 17) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni ISS “Torlonia-Bellisario”, sezione Liceo Classico di Avezzano. Non si effettueranno visite dalle ore 12 alle ore 13 per la Santa Messa.

Facciamo visita al Signore del Vento: Il Grifone, Via San Martino, 10. La visita sarà possibile domenica in orario 9,30-13 e 14,30-17 (ultimo ingresso ore 16) e sarà a cura del Personale Carabinieri Nucleo Biodiversità di Castel di Sangro gestore della Riserva e del Centro Visita-Museo, Apprendisti Ciceroni Scuola Statale Secondaria di Primo Grado Istituto comprensivo “G. Di Girolamo” Magliano dei Marsi. E’ presente nella Riserva un’area picnic dove si potrà consumare un pranzo al sacco.

Rosciolo e Il suo Gioiello: Santa Maria In Valle Porclaneta, Strada di S. Maria in Valle Porclaneta. Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 14-17 (ultimo ingresso ore 17) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni ISS “Torlonia-Bellisario” – sezione Liceo Classico di Avezzano. Iniziative Speciali: Poco distante dalla chiesa percorrendo il sentiero che riconduce a Rosciolo si trova la quercia millenaria “La Roverella” del diametro di ca. 6 metri e di altezza di ca. 18 metri, è prevista una visita per ammirare la bellezza di questo patriarca della natura.

Magliano: In Cammino Tra Due Chiese Alla Ricerca dei “Grifi”, Piazza Santa Lucia. Le visite saranno possibili sabato in orario 10-13 e 14-17 (ultimo ingresso ore 16,30) e domenica in orario 10 – 13 e 14 – 16,30 e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Statale Secondaria di Primo Grado Istituto comprensivo “G. Di Girolamo” Magliano dei Marsi. Non si effettueranno visite dalle ore 11 alle ore 12 per la Santa Messa in S. Lucia.

Magliano: La Chiesa Con Il “Quadrato Magico”, Piazza Santa Lucia. Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 14,30-17 (ultimo ingresso ore 16,30) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni Scuola Statale Secondaria di Primo Grado Istituto comprensivo “G. Di Girolamo” Magliano dei Marsi. Le visite saranno interrotte dalle ore 11 alle ore 12 per la Santa Messa.