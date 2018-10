VerdeAqua, impianti chiusi e un futuro da scrivere

Tutto da rifare: questo ha deciso il Consiglio di Stato, che ieri ha respinto il ricorso di VerdeAqua Smile che si era opposta alla precedente sentenza del Tar. Il Tribunale regionale si era infatti già pronunciato, ad inizio anno, sulla vicenda, dichiarando illegittima la delibera con cui l’amministrazione Cialente nel 2016 aveva “prorogato” l’affidamento per altri 25 anni.

In una nota, la presidente di VerdeAqua Smile Alessandra Giordani ha reso noto che ”

La Società ha già comunicato all’Amministrazione Comunale che provvederà a liberare i locali per la riconsegna della struttura in modo da consentire l’immediata ripresa delle attività, con l’auspicio che nei confronti del personale impiegato nella gestione dell’impianto vengano poste in essere tutte le azioni previste dalla normativa vigente per la tutela dei livelli occupazionali.

Nel rammaricarci per l’interruzione dell’attività per cause indipendenti dalla nostra volontà, desideriamo ringraziare tutti coloro i quali ci hanno dimostrato apprezzamento per i servizi offerti negli anni nel rispetto della mission sociale.