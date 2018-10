Capestrano, a scuola di cinema con Elio Germano

L’attore e regista Elio Germano è a Capestrano, in questi giorni, per il workshop di cinema “Palestra attoriale”.

A fare da cornice alle attività organizzate per i 36 aspiranti attori partecipanti al corso di recitazione, la splendida cornice del Convento di San Giovanni di Capestrano.

Il workshop include infatti l’installazione di un piccolo set cinematografico con troupe, riprese professionali, realizzazione e consegna finale di clip dei momenti migliori dei partecipanti.

Gli stessi aspiranti attori e la troupe di Elio Germano sono alloggiati nel Convento di San Giovanni di Capestrano, con la possibilità di visitare ed apprezzare il territorio a 360 gradi.

Il Gran Sasso e i suoi borghi confermano di avere un incredibile fascino per le telecamere: sono innumerevoli le attività cinematografiche – spot, film, episodi di serie tv internazionali e nazionali

Top Gear con una fiammante Ferrari sulle strade del Gran Sasso

Anche Elio Germano è un aficionado del nostro territorio: due anni fa stregò gli studenti del Cotugno in un incontro in cui si autodefinì “artigiano del cinema”.

L’importante corso di formazione in corso a Capestrano ha visto la collaborazione di vari protagonisti: la neonata Icta, guidata da Germano del Conte che insieme a Giorgia Montebello, Mihaela Malinci e Luigia Oliva promuovono e sostengono le arti come il cinema ed il teatro, mirando alla costruzione di una rete di assistenza e consulenza sul territorio abruzzese per produzioni cinematografiche e alla costruzione di una scuola di formazione d’arte drammatica con sede in Abruzzo. Imporyante la collaborazione con l’ Associazione Artisti 7607 di Luca D’Ascanio e Cinzia Mascoli.

La realizzazione di questo virtuoso percorso formativo si deve anche all’apporto del Comune di Capestrano, rappresentato dal Sindaco Antonio D’Alfonso, che ha concesso il Patrocino ed ha messo a disposizione degli attori le pregiate location.

Fondamentale per la realizzazione del workshop è stato anche il sostegno dato da tre grandi aziende: Snam, Bper, Maico