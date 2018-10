Arrosticino incoronato, piace agli Usa

Incoronato l’arrosticino in America, Abruzzo protagonista a New York

Protagonista del cosiddetto “Oscar del cibo di strada”, l’arrosticino è stato incoronato insieme ai migliori food trucks di New York durante la 14° edizione Vendy Awards a New York City.

Il concorso annuale celebra il sempre attrattivo street food, con i suoi venditori più in gamba che vengono giudicati dal pubblico affamato e competono così per la “gloria del cibo di strada“.

Quest’anno, ben 25 finalisti nominati si sono sfidati in 6 categorie diverse. Migliaia i partecipanti, supportati da una folta giuria di giornalisti, produttori ed esperti di nutrizione e politica alimentare, chef e personalità televisive.

L’agognata Vendy Cup è stata strappata dal carretto indiano di proprietà di una coppia che serve prodotto tipici come il pollo tikka masala e l’agnello biryani, ma il “D’Abruzzo New York“, food truck in onore della nostra regione, ha vinto il premio come Best Market Vendor. L’arrosticino nostrano continua a coprirsi di gloria oltreoceano.