A25, sopralluogo del ministro Toninelli

Visita del ministro Danilo Toninelli in Abruzzo per un sopralluogo di verifica delle condizioni dei piloni dei viadotti autostradali.

Questa mattina il ministro Toninelli è stato in Abruzzo per verificare personalmente le condizioni dei piloni dei viadotti autostradali e in particolare si è recato presso l’A25, insieme ai tecnici del Ministero e al dirigente della Vigilanza sulle concessioni autostradali. Presenti all’incontro, anche gli inviati della trasmissione tv Le Iene, che proprio alla sicurezza dell’infrastruttura avevano riservato un servizio che ha fatto molto discutere.

Il ministro ha spiegato che il concessionario ha già a disposizione 50 milioni per la messa in sicurezza e altri 142 milioni saranno stanziati nei prossimi anni.

Presenti al sopralluogo del ministro, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo, e Augusto De Sanctis per il coordinamento H2O.

A seguire, le interviste di OndaTv.