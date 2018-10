Fondi Ue, l’Abruzzo accellera

Lolli rassicura: «Nessun rischio di perdere i fondi europei, pratiche in linea con le scadenze».

Tavolo tecnico questa mattina in Regione Abruzzo tra il presidente vicario Giovanni Lolli, il capo di gabinetto del Ministro per il Sud, Valeria Capone, il direttore generale dell’Agenzia per la coesione, Antonio Caponetto, e il capo segreteria tecnica del Ministero, Sabrina Sambati. Assente per sopraggiunti impegni istituzionali, il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

All’attenzione del Governo, l’iter burocratico per la spesa dei fondi europei assegnati alla Regione. «I dati forniti – ha rassicurato Lolli – dimostrano che non esiste alcun rischio di disimpegno dei fondi dell’Unione Europea. Le risorse destinate all’Abruzzo non verranno trattenute dall’Europa». Pratiche «in linea» sia per quanto riguarda i fondi Fesr che Fsc e Fse. Il settore più complesso, da questo punto di vista, quello delle Politiche sociali.

«Confermo – ha aggiunto il direttore Caponetto – che la Regione ha impresso accelerazione alle pratiche. Prima dell’estate abbiamo rilevato dati un po’ bassi che hanno fatto accendere i riflettori sulla situazione abruzzese, ma negli ultimi due mesi c’è stata un’accelerazione sulla spesa certificata. Sono state illustrate previsioni che sembrano convincenti, ma tutte le strutture devono essere mobilitate sull’obiettivo».