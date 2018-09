Umberto Macchi, diventa esperto di Social Strategy

Torna a L’Aquila Umberto Macchi, uno dei massimi esperti in Italia di comunicazione digital e social.

Il capoluogo abruzzese avrà l’opportunità di poter accedere alle conoscenze del social e digital coach in un corso di formazione che si terrà il 9 e 10 ottobre.

Obiettivo fondamentale del corso: conoscere i social, il social business, il personal branding, imparare a vendere al tempo dei social network e a muovere i primi passi per diventare influencer.

Competenze fondamentali in un contesto che ormai non solo si dipana ma viene regolato dai social networks.

Macchi era già stato a L’Aquila per una giornata di formazione dedicata agli studenti delle scuole Patini, Mazzini e dell’Istituto Cotugno, organizzata dal quotidiano on line Il Capoluogo.

In quell’occasione aveva illustrato ai ragazzi, spesso inconsapevoli navigatori, le insidie della rete. Nel pomeriggio aveva poi tenuto nell’aula magna dell’Istituto Cotugno un convegno aperto a tutti sulla “Vita da social”, sui contenuti, su come vendere in rete e sopravvivere nel mondo virtuale senza farsi schiacciare e travolgere dalle sue dinamiche.

Chi è Umberto Macchi

Umberto Macchi vive a Pisa con la moglie e i suoi quattro figli. Ha maturato un’esperienza trentennale nel campo della finanza e della comunicazione. Riconosciuto come uno dei massimi esperti di comunicazione digital e social in Italia, ha iniziato a interessarsi ai social network agli albori. Prima che diventassero una moda ha compreso il loro reale valore, rivelandosi in questo un precursore. Attualmente è autore di libri, formatore e speaker in numerosi seminar e corsi, tenendone circa 140 all’anno in tutta Italia. Uno dei suoi obiettivi è quello di divulgare la cultura social e digital affinché le persone possano migliorare la qualità della loro vita e della loro attività apprendendo il corretto uso dei nuovi strumenti online.

Il corso di formazione

Il corso “Social Media Marketing” è strutturato in due giornate (9 e 10 ottobre) e tratterà i temi della conoscenza dei social, il social business, il personal branding, la vendita al tempo dei social network e le strategie per diventare influencer.

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 5 ottobre.

I posti sono limitati.

Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri:

0862 680625

392 6758413