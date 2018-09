“Il Colore del Pane 3 – Stati d’Animo”, 21 e 22 settembre repliche al Munda dell’Aquila



Si chiama “Stati d’Animo” la terza edizione della trilogia “Il Colore del Pane”, messa in scena nell’estate 2016 e 2017 al Lago Sinizzo da Arti e Spettacolo.

Dopo la prima, messa in scena giovedì 20 settembre di fronte al caloroso pubblico, “Stati d’Animo” sarà replicato stasera, 21 settembre e domani, sabato 22, sempre alle ore 21.

Location d’eccezione è il Borgo Rivera, il più antico nucleo della città dell’Aquila, dove trovano spazio le 99 Cannelle e il Munda – Museo Nazionale d’Abruzzo. Ed è proprio in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo diretto da Lucia Arbace, oltre che con l’associazione Presenza, che lo spettacolo verrà realizzato, avendo il progetto riscosso il plauso di Mauro Congeduti, direttore del Munda.

Come negli anni precedenti, anche questo spettacolo vede la regia di Giancarlo Gentilucci e il testo di Roberto Capezzali.

La messa in scena coinvolge 40 interpreti tra attori, cantanti, danzatori, musicisti e tecnici.

La narrazione si svolge lungo un percorso e utilizza diversi linguaggi artistici e installazioni video e consentirà di ammirare anche opere d’arte originali inserite nello spettacolo stesso.

“Stati d’Animo” va a concludere Il Colore Del Pane, una trilogia sulle migrazioni. Nella prima edizione è stato affrontato il tema della migrazione dei popoli e nella seconda il tema della migrazione degli adolescenti verso l’età adulta. “Per concludere – si legge nelle note di regia – con Stati d’Animo trattiamo il tema della migrazione che ognuno di noi affronta dal momento della nascita. In particolare, di quanto durante questa migrazione, la cultura sia necessaria per essere testimoni partecipi di ciò che ci hanno consegnato le generazioni precedenti e di come ci sia una nostra responsabilità nel far migrare queste conoscenze alle prossime generazioni”.

Per gli spettatori sarà un’occasione unica di vivere uno spettacolo di teatro cinematografico, nella meravigliosa cornice del Munda. Con il biglietto (del costo di 10 €), infatti, è inclusa anche una visita al museo. È possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino, che aprirà oggi e domani dalle 19:30. Info al 348.6003614 / info@artiespettacolo.org.

Il Colore del Pane 3 Stati d’Animo

testo di Roberto Capezzali

performers Veronica Visentin, Luisa Chelli, Tiziana Irti, Graziano Sirressi, Fabrizio De Melis, Stefania Bucci, Romina Masi, Armando Rotilio, Chiara Battistone, Dorian Rotilio, Chiara Baiocchetti, Adriana Zuffranieri

con la partecipazione straordinaria dei fondatori della città

luci e audio Daniela Vespa – riprese Enzo Francesco Testa – assistente riprese Sharon Salerni – foto di scena Paolo Porto – tecnici Marco D’Antonio e Daniele Tomassi – ufficio stampa Mattia Fonzi – service Stage Service – residenza Teatro Nobelperlapace – produzione Arti e Spettacolo

videomapping Luca Pulvirenti – performer Meg Janus – elaborazioni grafiche Barbara Andreini, Claudio Ferri, Michele Innocenzi, Diego La Chioma, Pethum Perera, Benedetta Talluto

Foto di Paolo Porto