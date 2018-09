Mostra Tecnology Art uomini o dei”: martedì 18 tavola rotonda all’Emiciclo.

L’Associazione Culturale Methafora in occasione della mostra – TECNOLOGY ART “Progetto Apokalypsis “Rivelazione”-“Uomini o Dei” I MITI tra Arte & Scienza – dell’artista Franco Angelosante, presenta martedì 18 settembre alle ore 18, all’Aquila presso il Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale d’Abruzzo, la tavola rotonda con le conferenze di Giuseppe Tanzella Nitti della Pontificia Università della Santa Croce in Roma, astronomo e teologo dal titolo “Come Rendere visibile l’invisibile: la natura è un’opera d’arte?”; Paola Poli, responsabile dell’Archivio dell’Arcidiocesi dell’Aquila, specialista in Storia e Beni Culturali della Chiesa con “Oltre le colonne d’Ercole”.

Le conclusioni sono affidate a Don Renzo D’Ascenzo responsabile del Progetto culturale orientato in senso cristiano dell’Arcidiocesi dell’Aquila.

Introduce i lavori la Direttrice Artistica della mostra Paola Scimia.

Il coordinamento sarà a cura di Caterina Rosati.