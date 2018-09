M5S, Marcozzi candidatura annunciata

Nessuna sorpresa sul candidato presidente dei M5S.

La votazione per la scelta del candidato Presidente per la Regione Abruzzo si è infatti conclusa con la candidatura di Sara Marcozzi.

Ad avanzare la loro candidatura sono stati Marco Cipolletti e Sara Marcozzi: il primo ha ottenuto 349 voti mentre Marcozzi ha nettamente sovrastato con la votazione di 1032 preferenze.

Del resto, visto che nessuno tra i big aveva voluto sfidare Sara Marcozzi, quella di Marco Cipolletti era da subito apparsa come una “candidatura di servizio” che serviva sostanzialmente ad avallare decisioni già prese.

I più votati alle regionarie dei M5S erano stati:

Per la provincia dell’Aquila, il più votato è Giorgio Fedele (per i primi non è noto il numero dei voti), seguito da Antonella Di Passio (82 voti), Michele Baliva (61), Giuseppe Walter Delle Coste (54), Antonina Cofini (49), Angelo Bisegna (44) e a seguire gli altri candidati.

Per la provincia di Teramo, il più votato è Marco Cipolletti, a seguire Virginia Maloni (65 voti), Claudia Greccioli (52), Margherita Trifoni (49), Attilio Falchi (43), Santino Ferretti (41) e tutti gli altri.

Per la provincia di Pescara, Domenico Pettinari, Francesco Maria Nuvolari (105), Gianni Smarrelli (96), Raffaella Di Giovanni (76), Federica Fedele (67), Massimo Di Renzo (67) e gli altri a seguire.

Per la provincia di Chieti, infine, Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi (118), Ottavio Argenio (96), Andrea Di Ciano (82), Sara Stenta (72), Alfredo Mantini (67) e tutti gli altri.

Sui social intanto girano vignette irridenti.