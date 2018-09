Barete Arte e Musica, weekend di festa

Il prossimo fine settimana a Barete, in località Senzano, spazio alla musica e alle degustazioni enogastronomiche con ‘Barete Arte e Musica’.

Sabato 15 e domenica 16 settembre 2018 a Barete (AQ) si svolgerà la sesta edizione della manifestazione “Barete Arte e Musica”, nella cornice della frazione di Senzano. Nell’arco delle due giornate sono previsti concerti e degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici locali.

Nella giornata di sabato 15 settembre 2018 si susseguiranno:

– apertura della mostra fotografica “Storia di paesaggi” installata presso Palazzo Trocchi, a cura del fotografo Luca Benedetti;

– nel pomeriggio, alle ore 17:30, l’ incontro con il Prof. Colapietra il quale ripercorrerà la storia del nostro territorio;

– dalle ore 18:30 la degustazione di prodotti tipici;

– alle ore 21:00 il concerto dei Crazy Stompin’ Club.

La giornata di domenica si aprirà con l’evento principale della manifestazione: l’estemporanea di pittura dal tema “Barete in Abruzzo tra scorci storici e agricoltura”, con apertura delle iscrizioni alle ore 08:30 presso gli Uffici del Comune di Barete.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, vi sarà l’inaugurazione del murales, a cura di Daniele Giuliani e Stefano Divizia, realizzato sulla cabina dell’Enel sita in Barete, Via Ing. Fortunato Federici.

A conclusione delle due giornate, alle ore 20:30 vi sarà la premiazione dei vincitori dell’estemporanea di pittura e, a seguire, degustazione enogastronomica e concerto del gruppo “Le Starlights”.