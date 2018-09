Piccoli pattinatori aquilani sperano nelle finali

Trofeo Città di Terni, ultima tappa delle Challenge Centro Italia 2018. Ottimi piazzamenti per i piccoli pattinatori aquilani che adesso sperno nelle finali.

Sono state 12 le tappe programmate del Challenge Centro Italia: Ladispoli, Marina di Grosseto, Fabriano, L’Aquila, Siena, San Miniato Basso, Pianello Vallesina, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Civitanova Marche, Santa Maria Nuova e Terni. Ieri l’ultima tappa. I risultati dei punteggi acquisiti dagi pattinatori determineranno la rappresentativa ufficiale del Challenge Centro Italia che andrà a scontrarsi con il Challenge Nord Ovest e quello Nord Est il giorno 27 e 28 ottobre sul parquet di Salsomaggiore Terme. Il 14 ottobre si terrà la riunione tecnica per la valutazione degli atleti che in questo momento è contesa tra L’Aquila e Siena. L’Aquila ha proposto di svolgere detto concentramento nella pista di San Sisto, se si riesce a darle una sistemata, ed in alternativa, ove il tempo fosse brutto, nel Palasandolo gestito dal Centro Universitario Sportivo. La conviviale e la premiazione si terrebbero presso l’hotel Canadian.

Hanno partecipato a quest’ultima gara del Challenge di Terni, in rappresentanza del CPGA e della Città di L’Aquila, Erga Skenderaj per la categoria Junior, Cecilia Pantaleo per la categoria Allievi Rebecca Properzi e Giulia Olivieri per la categoria Ragazzi 12 anni, per gli Esordienti Kamber Skenderay, Melissa Pasqualone, Sara De Amicis e Dalia Visconti. Per la categoria giovanissimi Ludovica Dionisio, Mosca Tommaso e Riccardo Marcocci. Questi atleti guidati dagli allenatori Michela Mannucci e Mario Miconi hanno determinato che su 19 Società presenti il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano si classificasse al quarto posto dietro Roma 7 Pattinaggio, il Roller Team Centro Italia e la Fortitudo Pattinaggio di Fabriano. Adesso si attendono con trepidazione i risultati delle classifiche generali per le qualificazioni dei nostri atleti alla rappresentativa che parteciperà alla fase finale dei circuiti italiani. Attualmente l’allenamento si svolge presso la pista di pattinaggio di San Sisto e di San Demetrio né Vestini in attesa che venga ripristinato e riaperto il Pattinodromo coperto di Viale Ovidio. La speranza è quella di poter rientrare a svolgere le attività rotellistiche in questo storico impianto Aquilano.

I migliori risultati dei pattinatori del CPGA.

Erga Skenderaj, terza classificata nei 100 mt sprint e terza classificata dei 5000 mt in linea.

Cecilia Pantaleo, seconda classificata nei 100 mt sprint e seconda classificata nei 5000 mt in linea Rebecca Properzi seconda classificata nei 100 mt sprint e seconda classificata dei 1500 m in linea Dalia Visconti seconda classificata nei 100 mt sprint è sesta nella 1.000 mt in linea.

Ludovica Dionisio, quarta classificata nel m 100 mt sprint.

Tutti gli altri atleti hanno avuto discreti piazzamenti tanto da determinare la 4ª posizione in classifica generale del CPGA a questo Trofeo Nazionale.