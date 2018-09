Perdonanza, budget effettivo da 700mila euro

I costi della Perdonanza, budget complessivo da 700mila euro. Il dettaglio delle spese.

«Il budget effettivo totale (trasferimenti per il Comitato più costi a carico del Comune) è di olte 700mila euro. Questo è il dato da cui si deve partire per valutare la qualità della manifestazione». Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Art. 1 – Mdp, Giustino Masciocco, che precisa: «Da qualche giorno si è chiusa la 724esima Perdonanza Celestiniana. Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, hanno voluto, da subito, rivendicare il successo di pubblico e l’eleganza degli spettacoli proposti dai vari artisti con la guida del nuovo direttore artistico. Tra i vari annunci effettuati da membri della giunta e del Comitato Perdonanza (facilmente reperibili sul web), si evidenzia che il budget previsto della manifestazione si aggira sui 350.000,00 euro di spesa, considerato che molti artisti non hanno percepito il cachet ma un semplice rimborso spese. Tale annuncio ha destato in me un sospetto e mi sono chiesto: come avranno fatto con tutta quella strumentazione messa a disposizione per gli spettacoli e quei due megapalchi allestisti a Collemaggio e Piazza Duomo, a spendere cosi poco?».

Da qui i «conti in tasca al Comitato Perdonanza, in attesa che sarà reso pubblico il bilancio definitivo, cominciando dalle probabili entrate promesse: 160.000,00 euro, sono le risorse messe a disposizione dal programma ReStart che devono ancora essere assegnate dal CIPE (per semplificare, sono i fondi per la ricostruzione post-terremoto per la cultura), ma, c’è qualcuno nell’amministrazione che richiede con insistenza al settore finanziario del Comune l’anticipo al Comitato Perdonanza dell’importo stanziato senza avere la certezza del trasferimento; 110.000,00 euro, sono le risorse stanziate sul bilancio del Comune e accreditate al Comitato; 50.000,00 euro, sono le somme promesse dalla Regione Abruzzo; 18.000,00 euro, dovrebbero essere le somme stanziate dalla Fondazione Carispaq; 10.000,00 euro, somme messe a disposizione da imprese private. Per un totale di 348.000,00 euro. Queste sono le somme (già impegnate) che il Comitato Perdonanza potrà utilizzare per saldare il costo del concerto di De Gregori, 40.000,00 euro, e dello spettacolo di Jesus Christ Superstar, 32.000,00 euro (dati diffusi alla stampa dagli stessi organizzatori). Mentre le restanti entrate serviranno per fronteggiare le spese sostenute per ospitare ed assegnare un rimborso spese agli oltre 200 ospiti che si sono esibiti durante tutta la manifestazione».

«Bene, direte voi? Sarebbe sicuramente così – aggiunge Masciocco – se il Comune avesse tirato fuori di tasca propria soltanto il contributo di 110.000,00 euro stanziati nel bilancio di previsione 2018, ma così non è. Sapete perché? Ieri mattina mi sono recato presso gli uffici della Ragioneria a Villa Gioia e ho chiesto di verificare gli impegni sui capitoli del bilancio del Comune che riguardano le manifestazioni appena concluse ed ho scoperto che sul cap. 2878001 “Servizi Vari per Eventi” è stata impegnata una somma di € 199.897,00, sul cap. 12501 “Fornit. e posa in opera palchi” è stata impegnata una somma di € 99.938,60, sul cap. 269812 “Servizi safety e sicurity Eventi” è stata impegnata una somma di € 68.955,90. Per un totale di 368.791,50 euro. Queste sono le somme che il Comune dell’Aquila ha utilizzato per la fornitura di strumentazione, per l’installazione dei palchi, per l’affitto delle barriere antipanico ecc. ecc., oltre alle spese che sosterrà il Comitato Perdonanza. Quindi, le somme, che ad oggi sono servite per l’organizzazione e per lo svolgimento degli eventi proposti, direttamente tramite il Comitato o indirettamente tramite il Comune, sono superiori ai 700mila euro. Questa è la cifra che va considerata per valutare la qualità delle manifestazioni».

«Oggi – conclude Masciocco – si riunirà la Giunta per approvare il preventivo di spesa del Comitato Perdonanza 2018. Vi chiederete: come il preventivo? La manifestazione si è già svolta. Ebbene sì, il preventivo va comunque approvato dalla Giunta per poter rendicontare al CIPE le somme che si intendono spendere, per ottenere il trasferimento dei 160.000,00 euro promessi; che si faccia tre settimane dopo l’inizio dell’evento è soltanto un dettaglio. Questa è solo la prima puntata delle spese per la Perdonanza. La storia, purtroppo, si ripete e con la Perdonanza altri amministratori di centrodestra, che avevano anch’essi il vento in poppa, si sono fatti male…. molto male».