Pezzopane, salvare i 18 milioni per L’Aquila

Milleproroghe, Stefania Pezzopane (Pd): «Salvare progetti per L’Aquila è possibile. Si approvi emendamento».

«Ripristinare le risorse sottratte dal ‘governo del cambiamento in peggio’ alle periferie e salvare i progetti per L’Aquila cancellati con lo scippo perpetrato dalla maggioranza gialloverde ai comuni». Lo chiede la deputata del Pd Stefania Pezzopane, spiegando: «Si tratta di 18 milioni, in altri tempi si sarebbero fatte le barricate per molto meno. Ma come si può accettare una simile vigliaccata? Per queste ragioni ho presentato un emendamento specifico per il capoluogo abruzzese che ripristina le somme scippate e che permette di finanziare i quattro progetti già previsti per il territorio: la ciclopedonale integrata che collega le principali strutture scolastiche e universitarie; la rete di centri sociali e servizi di quartiere nelle aree periferiche urbane, attraverso la ristrutturazione e il riuso di dieci scuole dismesse; la riqualificazione edilizia, urbana e sociale del complesso Erp di San Gregorio; la riutilizzazione di alcuni edifici dismessi del progetto Case».

«Si tratta di interventi fondamentali di riqualificazione urbana, di crescita dei servizi, di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Faccio appello a tutte le forze politiche, a tutti deputati, in special modo a coloro che sono stati eletti in Abruzzo, – conclude la deputata del Pd – affinché si creino le condizioni politiche per l’approvazione di questo emendamento così importante per L’Aquila. Sarebbe un bel segnale di vicinanza del Parlamento ad una popolazione che ha subito lo strazio del terremoto».

Così la deputata Dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.