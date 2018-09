Zelli, Santangelo fondamentale per AzP

Roberto Santangelo entra in Azione Politica, Zelli: «Tassello fondamentale per il movimento».

Conferenza stampa questa mattina per la presentazione del nuovo ingresso in Azione Politica, il movimento civico fondato da Gianluca Zelli. A rafforzare il movimento, Roberto Santangelo, che porta L’Aquila Futura nella federazione delle Civiche.

«Roberto Santangelo – ha sottolineato Zelli – è la persona giusta, perché condivide le aspettative ideali di Azione Politica. A breve inaugureremo quindi anche una sede a L’Aquila».

«Si è trattato di un percorso naturale – ha aggiunto Santangelo – anche perché Azione Politica fin da subito si è caratterizzata non come una lista di scopo, finalizzata alle elezioni, ma c’era prima e ci sarà dopo, incarnando valori in cui mi riconosco, come quello del fare e non delle chiacchiere». Sulla sua possibile candidatura alle regionali, Santangelo glissa: «Non è all’ordine del giorno, preferisco ragionare sui programmi e sui progetti utili all’Abruzzo».

Per quanto riguarda il rapporto con gli alleati e la candidatura alla presidenza di regione Zelli ha poi sottolineato: «Azione Politica non ha un suo candidato, ma all’interno dei nomi circolati il più autorevole ci sembrava quello di Fabrizio Di Stefano e fin quando sono questi i nomi, confermiamo il parere».

