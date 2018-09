Nicola Zingaretti a L’Aquila

Mercoledì 5 settembre, alle 17.30, presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni all’Aquila, si terrà una iniziativa pubblica del Partito Democratico cittadino a cui interverrà il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

L’incontro sarà incentrato sui rapporti tra L’Aquila e Roma e l’Abruzzo e il Lazio.

«Sarà l’occasione – spiega il segretario del Partito Democratico dell’Aquila Stefano Albano – di discutere delle prospettive strategiche di alleanza tra la nostra regione e la nostra città e il Lazio. Sono tanti i temi che ci accomunano, penso alla questione della aree interne e a quella della ricostruzione, passando dal grande tema delle infrastrutture. Naturalmente non si potrà prescindere da una dimensione più strettamente politica: in una fase caratterizzata dall’arretramento e dalla difficoltà del Partito Democratico, Zingaretti è stato rieletto presidente della Regione Lazio. È il segno che a certe condizioni e con un determinato approccio la nostra area politica ha le carte in regola per ripartire.»

Dettagli e programma dell’incontro di mercoledì saranno resi noti nei prossimi giorni.