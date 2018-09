Bando Unpli 2018, Volontari di Servizio Civile



Sono pubblicati i Bandi 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all’estero.

Ecco le sedi operative della Provincia dell’Aquila del Bando di Servizio Civile UNPLI Abruzzo

Totale volontari L’Aquila 26-Totale progetto 50

Per le modalità di partecipazione rivolgersi alle singole sedi operative oppure

al sito www.serviziocivileunpli.net oppure al cell. 333/4203169

PRO LOCO TORNIMPARTE (3)POSTI

COMUNE TORNIMPARTE (3)POSTI

PRO LOCO COPPITO (3) POSTI

PRO LOCO ROCCA DI MEZZO (3 POSTI

PRO LOCO NAVELLI (2) POSTI

PRO LOCO PRATOLA PELIGNA(3) POSTI

PRO LOCO PETTORANO S. GIZIO (2) POSTI

PRO LOCO GORIANO SICOLI (3) POSTI

PRO LOCO SAN SEBASTIANO DEI MARSI (2) POSTI