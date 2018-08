Perturbazione in arrivo al nord, instabilità pomeridiana in aumento anche in Abruzzo.

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica che, a partire dalle prossime ore, favorirà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, tuttavia nel corso del pomeriggio assisteremo ad un progressivo aumento dell’instabilità anche sulla nostra regione con elevata probabilità di addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, tenderanno ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le zone costiere. In serata e in nottata assisteremo ad una graduale ma temporanea attenuazione dei fenomeni, tuttavia nella giornata di sabato il tempo tenderà ulteriormente a peggiorare sulla nostra regione a causa dello spostamento della perturbazione atlantica verso la nostra regione, dove sono attesi annuvolamenti al mattino, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le zone montuose e verso il settore orientale, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità che raggiungeranno anche le aree costiere; non si escludono rovesci intensi, raffiche di vento ed occasionali grandinate, attenzione. L’instabilità continuerà ad essere presente sulle regioni centro-settentrionali anche nella giornate di domenica e lunedì, con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche anche sulla nostra regione, dove è prevista anche una nuova generale diminuzione delle temperature.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, tuttavia dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti, a partire dalle zone interne e montuose, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, specie nel tardo pomeriggio. In serata e in nottata assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, mentre nella giornata di sabato è previsto un nuovo peggioramento che inizierà a manifestarsi al mattino, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con elevata probabilità di rovesci e temporali, localmente di forte intensità.

Temperature: Generalmente stazionarie o in ulteriore aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza al mattino, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali sulle zone interne e montuose, dai quadranti sud-orientali lungo la fascia costiera.

Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino; dal pomeriggio è previsto un graduale aumento del moto ondoso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)