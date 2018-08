Campeggio No Snam a Campo di Giove

Campeggio No Snam-No Hub del gas a Campo di Giove dal 30 agosto al 2 settembre.

Il movimento contro le “opere inutili, costose e dannose del comparto gas” riunito nel Coordinamento No Hub del Gas rilancia la lotta con un campeggio nazionale che si terrà a Campo di Giove (L’Aquila), nel Parco Nazionale della Majella, dal 30 agosto al 2 settembre.

Passeggiate, incontri pubblici, concerti, assemblee, riunioni tecniche, presentazioni di libri e video: è ampio il programma dell’iniziativa, aperta a tutti i cittadini e agli attivisti provenienti da tutta Italia.

Il campeggio sarà l’occasione per fare il punto sui diversi progetti in corso in centro Italia, dalla centrale Snam di Sulmona al gasdotto Sulmona-Foligno passando per gli stoccaggi e il gasdotto Larino-Chieti, anche alla luce della crisi sismica in corso in Molise, e per organizzare il prosieguo delle varie attività di contrasto alla trasformazione dell’Italia in ‘Hub del Gas’, piattaforma logistica per il Nord Europa.

Il tema del terremoto sarà al centro della prima giornata di giovedì 30 agosto.