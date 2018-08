Bomba d’acqua, postumi e degrado nella zona di Pile.

Alcuni cittadini residenti nella zona di Pile ci segnalano una situazione di degrado dopo la bomba di acqua di domenica 19 agosto.

«La zona comprende via Pile e via Cacchi – spiegano i residenti -. Lo sporco trascinato dall’acqua è dovuto a una rete fognaria degradata e nessuno si è attivato per ripulire la strada.»

«Inoltre via pile è limitrofa alla corte d’appello frequentata da persone che vengono da tutta la regione, è vergognoso che versi in queste condizioni.»

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.