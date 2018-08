Zelli alla Lega, pronti al dialogo

Dopo l’annuncio di Giuseppe Bellachioma, sulla corsa in solitaria alle prossime regionali, Zelli tende la mano: «Pronti al dialogo».

È durata poco la corsa in solitaria della Lega, iniziata con l’annuncio del coordinatore regionale, l’onorevole Giuseppe Bellachioma, che il partito di Salvini, in accordo con i vertici nazionali, andrà da solo alle prossime elezioni regionali. O meglio, con chi vorrà sostenere il progetto per il quale è già stato identificato il candidato governatore. Il leader di Azione Politica, Gianluca Zelli, infatti, commenta: «Della Lega abbiamo condiviso capacità, velocità di azione e schiettezza, così come alcuni percorsi. D’altro canto, gli accordi neanche troppo velati tra PD e Forza Italia, lasciano intendere quanto siano fluidi i confini delle idee e delle proposte per il territorio. Il nostro impegno, che collochiamo sempre all’interno dell’area di centrodestra, rimane invariato come negli ultimi due anni. Abbiamo lavorato per gli abruzzesi e continueremo a farlo. In quest’ottica, siamo pronti ad aprire un dialogo con le forze che come noi hanno a cuore questa terra. È arrivato il momento di assumere responsabilmente un ruolo di proposta attivo e per questo vogliamo dialogare su programmi efficaci, risolutivi e di respiro per l’Abruzzo».