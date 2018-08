Buon ferragosto da tutto IlCapoluogo

di Roberta Galeotti

Buone vacanze e buon Ferragosto cari lettori del Capoluogo! La redazione vi augura un sereno Ferragosto. Divertitevi e svagatevi, ma fatelo con giudizio e nel rispetto della natura.

Noi, dal canto nostro, per una settimana ci dedicheremo alle nostre famiglie, che tanto penalizziamo durante l’anno per la dedizione incondizionata con cui ci immoliamo al nostro amato giornale. Essere giornalisti di una testata online significa essere sul pezzo in tempo reale ogni giorno dell’anno, a qualunque ora de giorno e della notte, a discapito di tutto e di tutti. Lo sanno bene i nostri figli!

È stato un lungo anno, in cui vi abbiamo raccontato il cammino verso una nuova era politica, sotto il velo del post terremoto e l’ombra della crisi economica. Siamo testimoni inconsapevoli di un momento di svolta storico dell’era moderna, il passaggio da un mondo analogico a quello digitale; dalla seconda repubblica alla repubblica 4.0 in cui si sono sbriciolati i grattacieli di cristallo di partiti e sindacati; la più grande crisi economica della storia dell’uomo si è portata via molti lavori ed i social ci legano e collegano in un vorticoso mondo globale. Quel mondo che va riscritto ogni giorno alla velocità della luce e che noi del Capoluogo, dal 2004, vi raccontiamo dall’Aquila e dall’Abruzzo.

L’Aquila 2009-2019. Ci avviamo a vivere il decimo anno dal nostro incubo. Uno spartiacque inesorabile tra un prima e un dopo, nella consapevolezza sempre più amara che dopo nulla è stato più come prima! Sarà la stanchezza accumulata, ma non riesco a salutarvi con molta effervescenza. Vi lascio con un sincero augurio per questo agosto, al momento così autunnale.

Lasciate che vi ringrazi per la fiducia e la stima che ci dimostrate ogni giorno così numerosi! Buon ferragosto dalla redazione del Capoluogo, il giornale online di L’Aquila e degli aquilani dal 4 febbraio 2004.

Roberta Galeotti

Fulgo Graziosi

Francesca Marchi

Arianna Tocchio

Natalfrancesco Litterio

Alessandra Prospero

Eleonora Falci

Claudia Giannone

Special guest, Giovanni Baiocchetti