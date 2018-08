Un cervo che salta la coda alle Poste!

Succede a Villetta Barrea, nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

A immortalare questa bellissima scena è stata la fotografa naturalista Angelina Iannarelli che dal 5 agosto al 2 settembre proprio a Barrea esporrà una selezione dei suoi scatti nella mostra «Una finestra nel Parco».

Non è la prima volta che questi splendidi animali si uniscono all’uomo nelle vie di Villetta Barrea: solo pochi giorni fa un altro esemplare di cervo, in pieno giorno, era stato avvistato a passeggio per le strade del Parco Nazionale d’Abruzzo.