Ultraleggero nella boscaglia, tutti salvi

Ultraleggero scompare dal radar sul Gran Sasso, scattano le ricerche dei vigili del fuoco: tutti salvi gli occupanti.

Nel pomeriggio di oggi, su segnalazione del Centro Aeronautica Nazionale di Ricerca e Soccorso (SAR) di Poggio Renatico, sono iniziate le ricerche di un velivolo ultraleggero scomparso dai Radar. Dopo una breve ricognizione, l’Elicottero VF DRAGO 54 del Nucleo elicotteri VF, alle dipendenze della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, ha individuato il velivolo in un’area boscata del Gran Sasso, tra Prato Selva e Prati di Tivo. Il personale VF Aereosoccorritore ha proceduto alle immediate operazioni di recupero degli occupanti, che risultavano interessati da lievi ferite, affidando gli stessi al personale sanitario del 118 di Pescara. Le ricerche sono state svolte in collaborazione del Comando Prov.le VV.F. di Teramo anche con l’ausilio di una squadra a terra.