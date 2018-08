Asl, Paolucci annuncia nuove assunzioni

Approvata delibera relativa al Piano di riqualificazione del servizio sanitario, Paolucci: «Ora bisogna partire con le assunzioni».

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità, Silvio Paolucci, nell’ambito del “Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018” e del processo di riordino della Rete ospedaliera, ha approvato in delibera l’atto aziendale della Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila. «L’approvazione di questo importante strumento – ha dichiarato Paolucci – consente di dispiegare la nuova programmazione sanitaria. Ora bisogna partire con le assunzioni che sono fondamentali per migliorare il servizio e a dare una risposta al personale sempre più in sofferenza». Nello specifico, spiegano gli uffici regionali, il Direttore Generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila potrà rendere conforme l’organizzazione dell’Azienda sanitaria agli standard qualitativi previsti dal legislatore nazionale nel regolamento n.70 del 2015. In sostanza, si legittima il Direttore generale della Asl Sulmona-Avezzano-L’Aquila ad attuare tutte le parti dell’atto aziendale conformi agli indirizzi programmatici dati dalla Regione Abruzzo con riferimento, in particolare, al decreto 79 che prevede il riordino delle rete ospedaliera ed alle linee guida. Inoltre, alla luce di comprovate esigenze organizzative ed assistenziali, funzionali anche alla riduzione delle liste d’attesa ed alla contrazione del fenomeno della mobilità passiva, il Direttore generale della Asl potrà procedere all’attivazione delle Unità Operative Sanitarie ritenute conformi alla vigente normativa ed all’attuale programmazione.