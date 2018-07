A Montereale Miss Italia Abruzzo 2018

Tante sono, in Alta Valle dell’Aterno, le iniziative festose di carattere socio – culturale tra feste patronali, sagre, eventi sportivi.

Tempo di vacanze e di divertimento. Una delle manifestazioni più belle, non solo sotto il profilo della bellezza femminile, per quel che concerne il coinvolgimento di un intero Comune e dei paesi limitrofi è: Miss Italia Abruzzo 2018.

Lo splendido e particolare evento agostano che da lustro e prestigio all’intero territorio, è egregiamente organizzata dalla Pro Loco di Montereale guidata dalla presidente Linda Giorgi affiancata da un direttivo volenteroso e operativo.

Esso si terrà il prossimo 5 agosto nella centrale via Nazionale a Montereale a partire dalle 21.30 e vedrà, come per le decorse edizioni , uno straordinaria partecipazione di pubblico che sosterrà le “ bellezze in passerella” con il calore delle grandi occasioni.

L’estate, si sa, è tempo di divertimento e spensieratezza in cui i giovani non rinunciano ai loro sogni per entrare in un mondo che parlerà di loro dei propri progetti per il futuro. Un mondo che è già futuro.

Siamo alla vigilia dell’80° anniversario della nascita di Miss Italia, e tantissimi sono impegnati nella preparazione di

un’edizione sempre più moderna e innovativa che coinvolge anche – a dimostrazione dell’interesse per Montereale e più in generale tutta L’Alta Valle dell’Aterno, l’intero territorio in cui le bellezze naturali e lo scorrimento sereno e

tranquillo della vita, nonostante i mille problemi sul tappeto la fanno da padrone.

Insomma una location di primaria importanza ove la bellezza delle ragazze è armonicamente coniugata con le incantevoli bellezze del territorio in cui la cima dei monti sembra ricongiungersi all’orizzonte dando la sensazione dell’infinito.

Sarà una spettacolare serata all’insegna delle emozioni al cardiopalma nel momento clou in cui verrà incornata la reginetta che parteciperà alle selezioni finali per conquistare l’ambìto titolo nazionale.

Un’edizione ricca di novità che vedrà salire sul palcoscenico bellezze rare e giovani talenti – che esprimendo

intelligenza, capacità e abilità delle donne stanno occupando, giustamente, ruoli apicali nella nostra società – cui auguriamo una radioso avvenire.

Non credo assolutamente di esagerare se penso e scrivo che tante nostre ragazze hanno titolo per partecipare al mirabile concorso di bellezza.

Quest’anno, per la prima volta, parteciperà a Miss Italia anche una ragazza diversamente abile – Chiara Bordi, 18 anni studentessa liceale , barista stagionale di Tarquinia – con una protesi alla gamba sinistra a seguito di un incidente stradale.

Lei è un esempio positivo per tutti i giovani: la sua tenacia, la sua voglia di ripartire più forte di prima, la sua volontà di mettersi costantemente in gioco anche con sfide che possono sembrare insormontabili devono essere prese come punto di riferimento.

È il simbolo di una una giovane che ama la vita e vuole rinascere, giustamente, a tutti i costi. La speciale iniziativa, Miss Abruzzo 2018, fa eco alle tante altre della zona dove l’impegno, senza confini, di tutti i Comuni del circondario conferiscono lustro e visibilità al territorio che amiamo per averci dato i natali.

In questo weekend è prevista, tra le altre, la grandiosa e partecipata festa patronale della Madonna della della Neve a Cesaproba e la manifestazione capitignanara “ Radici Festival 2018” un evento musicale e gastronomico d’Abruzzo alla sua prima edizione.