Chiusa la Subequana presso il ponte di Beffi

Chiusa dal 30 Luglio per lavori la SR 261 “Subequana” in prossimità del ponte di Beffi – Acciano (Aq).

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e il consigliere delegato alla viabilità Pierluigi Del Signore informano che, a seguito di ordinanza dirigenziale, sarà interdetta al transito dei pedoni e al traffico veicolare, dalle ore 8.00 del 30 Luglio 2018 alle ore 17.00 del 10 Settembre 2018, il tratto in corrispondenza del ponte di Beffi al km. 24+150 nel comune di Acciano.

La chiusura è stata programmata per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del ponte.

Il delegato alla viabilità Pierluigi Del Signore e il Presidente della commissione viabilità Gianluca Alfonsi hanno, sin dall’inizio della consiliatura, affrontato e risolto il problema della messa in sicurezza del ponte di Beffi, che attendeva una soluzione dal 2009, impegnando, per la sua sistemazione, una somma complessiva pari a 417.000 euro.

«Soltanto grazie all’azione di questo governo – dichiara il consigliere delegato Pierluigi Del Signore – sono stati avviati i lavori, condizione che permesso di attivare tutte le componenti sinergiche per una rapida e celere soluzione del problema e, bene fa, il consigliere Fabio Camilli, a sottolineare tutte le azioni positive intraprese solo da questa amministrazione che, lo ricordiamo, ancora non compie un anno di amministrazione (insediata il 21 agosto 2017). L’azione di questo governo non si è fermata al ripristino della viabilità sul tratto del ponte ma ha inteso investire sull’intero asse, quale elemento infrastrutturale di primaria importanza nella prospettiva di rilancio delle aree interne. Dal piano triennale delle opere pubbliche sono previsti in totale interventi per 3.000.000 di euro e questo grazie ad un’attenta attività progettuale e di programmazione che intende restituire, a quest’area e all’intera provincia, la migliore viabilità della Regione Abruzzo»

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso si è detto soddisfatto per il lavoro svolto dalla commissione presieduta da Gianluca Alfonsi e la costanza del delegato Pierluigi Del Signore, per assicurare ai cittadini la percorribilità di questa indispensabile carrabile, merito di una squadra, a iniziare dai consiglieri e all’intero settore della viabilità, che costantemente e quotidianamente dedica il proprio tempo al servizio della collettività.

Il traffico, per il tratto interessato, sarà deviato sulle strade provinciali SP 47 di “Beffi Scalo”, SP 46 “di Tione degli Abruzzi” e SP 11 “Sirentina”.