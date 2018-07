Area di instabilità sui vicini Balcani favorirà temporali pomeridiani anche in Abruzzo.

La situazione meteorologica attuale continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un’area di instabilità sui vicini Balcani che, marginalmente, si estende verso la nostra penisola, favorendo episodi di instabilità al nord e, soprattutto, lungo la dorsale appenninica, con temporali localmente di moderata intensità che, nelle prossime ore, torneranno ad interessare anche la nostra regione, in particolar modo le zone interne e montuose, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Gli annuvolamenti e i fenomeni continueranno ad interessare le zone interne e montuose almeno fino alla serata e tenderanno ad attenuarsi in nottata e nelle prime ore della mattinata di sabato, ma l’instabilità pomeridiana, anche se in graduale attenuazione, continuerà ad interessare la nostra regione e non si escludono rovesci temporaleschi pomeridiani, specie sulle zone montuose, sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata. Da domenica è previsto un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, garantirà tempo stabile e temperature in progressivo aumento anche nei primi giorni della prossima settimana.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti ad iniziare dalle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione dai rilievi verso l’Aquilano, la Marsica, l’alto Sangro e le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico; fenomeni più probabili nell’entroterra Pescarese e Chietino. Nel tardo pomeriggio-sera non si escludono nuovi addensamenti nel Teramano e nell’alto Aquilano con possibili rovesci, in attenuazione in tarda serata e in nottata.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera nel corso del pomeriggio. Occidentali sulle zone interne e montuose.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)