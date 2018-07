Restituzione tasse, proroga fino a fine anno

Tasse sospese: altra proroga inserita nel decreto Milleproroghe.

Come reso noto dal comunicato diramato dal Consiglio dei Ministri, il decreto inserito “amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo”.

Il termine per la presentazione non sarà più il 23 settembre ma le imprese del capoluogo avranno tempo fino a fine anno.

Inoltre, si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l’anno 2018, di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni rientranti nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di quello de L’Aquila del 2009.

«Sono soddisfatta per l’inserimento nel Milleproroghe di una nuova proroga ulteriore a quella già inserita nel Decreto terremoto» dichiara la deputata PD Stefania Pezzopane.

«È una buona notizia che considero una vittoria. Il governo ha accolto nel decreto “milleproroghe “ la proposta da me fatta in aula, in commissione ambiente e ribadita ieri in conferenza stampa.»

«Vista la mancata approvazione degli emendamenti su restituzione tasse sospese terremoto 2009, il governo è costretto a fare una ulteriore proroga della proroga della proroga.»