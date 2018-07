ASL, Centro Vaccinazioni: ampliamento locali.

Sindaco e vice sindaco incontrano Tordera: “Finalmente soluzione a problema molto sentito”.

I locali del centro vaccinazioni dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila raddoppieranno, garantendo una maggiore comodità degli spazi per l’utenza ed il personale medico.

Lo annunciano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il vice sindaco con delega alla Sanità, Guido Liris, che questa mattina hanno incontrato il manager della Asl, Rinaldo Tordera, che ha comunicato l’attivazione dei nuovi spazi in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.

«Ringraziamo il direttore Tordera che si è mostrato sensibile rispetto a una problematica che abbiamo segnalato nei mesi scorsi e per il quale si è subito attivato per individuare una soluzione che assicurerà aree di attesa più confortevoli e ambienti più funzionali per i medici. – dichiarano sindaco e vice sindaco – Nei prossimi giorni effettueremo un sopralluogo per visionare di persona come stanno procedendo i lavori e avanzare proposte per migliorare ulteriormente la fruibilità di quell’area del nosocomio.»

«Ci siamo fatti portavoce di una situazione di disagio che riguardava e riguarda moltissimi cittadini, attivandoci presso la Asl perché venisse posto rimedio a una situazione non più accettabile. Abbiamo seguito da vicino le fasi che hanno portato a questa determinazione, condivisa con il Dipartimento di Prevenzione – concludono Biondi e Liris – L’ampliamento delle superfici del centro vaccinazioni è una buona notizia grazie alla quale vi sarà un miglioramento di un servizio essenziale per la nostra comunità.»