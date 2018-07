Grotte di Stiffe, sinergia tra Comune e Regione

Comune e Regione insieme per il rilancio delle Grotte di Stiffe. Martedì l’assessore Regionale al Turismo Giorgio D’Ignazio sarà in visita a San Demetrio ne’ Vestini.

L’assessore al turismo della Regione Abruzzo, Giorgio D’Ignazio, ha raccolto l’invito del vicesindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo, durante un incontro avvenuto in Regione per analizzare assieme le potenzialità di sviluppo delle Grotte di Stiffe e del territorio vestino ed ha confermato che martedì 24 luglio 2018 sarà ospite dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvano Cappelli, per una visita approfondita sul territorio.

Grande soddisfazione emerge dalle parole del vicesindaco Antonio Di Bartolomeo: «Ringrazio l’assessore D’Ignazio che si è dimostrato particolarmente sensibile alle richieste fatte dalla nostra Amministrazione durante la riunione di qualche giorno fa, la sua visita in programma a San Demetrio, rappresenta l’inizio di una importante collaborazione che auspichiamo possa essere fruttifera. Comune e Regione condivideranno un unico obiettivo, quello dello sviluppo turismo del nostro territorio, sino ad oggi rimasto indietro rispetto nella qualità e quantità dell’offerta turistica».

Dopo una visita guidata alle Grotta di Stiffe, sarà organizzata una conferenza stampa nella quale saranno ufficializzati i punti fondamentali del protocollo d’intesa che le parti si accingeranno a sottoscrivere, per lo sviluppo turistico del sito delle Grotte di Stiffe e degli altri luoghi vestini che rappresentano una risorsa importante per il turismo.

(Credit foto: M. di Martino)