Costantini, Romano commenta ma non capisce

Prosegue la polemica sulle dichiarazione di Francesco De Santis su immigrazione e calo delle nascite. Il segretario della Lega Giovani, Andrea Costantini, replica a Il Passo Possibile.

«Il Consigliere Romano deve essere offuscato non solo a causa di una formazione pittoresca del suo gruppo consiliare, ma probabilmente anche dal fatto che spesso è evidentemente costretto a scrivere ciò che altri gli suggeriscono. Non capire il contenuto e il senso delle affermazioni del Consigliere De Santis può accadere, ma addirittura controbattere a ciò che non si è compreso è grottesco». Così Andrea Costantini, segretario Giovani Lega Abruzzo, che replica alla nota de Il Passo Possibile e ironizza: «Deve essergli già accaduto nel recente passato, quando da stabile esponente politico dell’area di centrodestra si è candidato con una lista di centrosinistra, tanto da suscitare l’ironia di importanti rappresentati della sinistra aquilana che hanno ribattezzato il “Passo Possibile” in “Fascio Possibile”. Capiamo anche la frustrazione di dover continuare a essere componente della coalizione di centrosinistra e non essere accettato dalla stessa, la difficoltà di essere sempre e comunque visto come colui il quale ha fatto il salto della quaglia, come colui pronto a “qualsiasi passo oltre quello possibile”. Però tutte queste difficoltà che comprendiamo non possono giustificare un attacco politico con false motivazioni alle affermazioni del Consigliere De Santis che in sintesi aveva semplicemente affermato che “la politica deve difendere le donne che in questo momento di crisi hanno il coraggio di non abortire, e aiutare le giovani madri che sono spesso abbandonate a loro stesse”».