Roccaraso, iniziano i lavori sull’Alberghiero

Iniziano i lavori sull’Istituto Alberghiero di Roccaraso per oltre 2.000.000 di euro.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e il consigliere delegato all’edilizia scolastica Gianluca Alfonsi, comunicano che sono iniziati ieri, 14 giugno 2018, i lavori per il miglioramento antisismico e adeguamento dell’Istituto I.P.S.S.E.O.A. (Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e per l’Ospitalità Alberghiera) “E. De Panfilis” a Roccaraso.

Ente attuatore dell’intervento è il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche e saranno eseguiti dalla ditta M.I.C. s.r.l. con sede a Roma.

L’importo complessivo ammonta a € 2.093.151,00. In effetti, molti anni addietro, erano state stanziate somme che rischiavano di essere definitivamente perdute e, merito di questo governo provinciale, recuperate attraverso un’incisiva azione programmatica.

L’esecuzione dell’opera consentirà, innanzitutto, la fruizione delle strutture in piena e totale sicurezza e, permetterà inoltre, una riqualificazione e migliore funzionalità dell’intero plesso scolastico.

Ricordiamo, tra l’altro, che l’ala del convitto è stata recentemente interessata da lavori di manutenzione e sicurezza sulla parte dell’antincendio con la realizzazione di scale esterne, porte ignifughe, sistema di allarme antincendio e la collocazione di una nuova cisterna.

«L’istituto Alberghiero di Roccaraso rappresenta – dichiara il Presidente Angelo Caruso – una delle realtà più importanti nel panorama degli istituti professionali della Provincia dell’Aquila, un modello di organizzazione e professionalità che attrae, ogni anno, centinaia di studenti da ogni parte della penisola, garanzia di impiego nel mondo del lavoro dopo l’acquisizione delle qualifiche e dell’ulteriore biennio che consente l’accesso al mondo universitario.»