Monterale, inaugurata la biblioteca

Alto Aterno, altro importante traguardo. Inaugurazione biblioteca Falcone – Borsellino di Montereale. (di Nando Giammarini per IlCapoluogo.it)

Nel contesto del “Maggio dei Libri”, manifestazione annuale che ha lo scopo di sensibilizzare alla diffusione della lettura, continuano le belle iniziative culturali all’I. C. Don Milani di Pizzoli plesso Falcone – Borsellino di Montereale. Dopo la straordinaria iniziativa del 14 marzo scorso, “Tra libri e Arte” scrittura creativa con le classi I, II D della scuola secondaria di primo grado che ha visto un grande successo è la volta di un altro evento, dello stesso tipo, di notevole spessore ed interesse: l’inaugurazione della biblioteca della scuola. Diceva Carlo Cattaneo: “L’istruzione è la più valida difesa della libertà” e Nelson Mandela: “L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo” Mai affermazioni furono più veritiere, giuste ed ammirevoli. La cultura è di vitale importanza per la crescita sociale e civile del Paese poiché permette il trasferimento dell ‘ apprendimento tra persone diverse tra loro per fede, tradizione, ideologia e lavora costantemente per la difesa e la salvaguardia della pace: bene supremo dell’intera umanità. Offre, inoltre, la possibilità di costruzione di un apparato di conoscenze e di saperi importanti al fine di migliorare le condizioni di vita e di sviluppo di migliaia di cittadini del mondo. Una grandiosa donazione è stata fatta dal Fondo Libri solidarietà Cajana consistente in 567 testi, 65 numeri della rivista Archeo, 44 numeri della rivista Medioevo, 48 fascicoli e relative videocassette dell’Enciclopedia della natura e 48 numeri della rivista National Geographic. I libri sono stati man mano messi a disposizione dell’Associazione da varie Istituzioni: Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” di L’Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Fondazione Cassa di Risparmio di L’Aquila e da alcuni cittadini di Cabbia. Analoga elargizione e stata operata, in uno slancio di solidarietà volto alla rinascita della biblioteca del centro dell’Alto Aterno, dal Rotary club di Avezzano con oltre 400 libri quasi tutti nuovi. L’Associazione culturale “Te Roma Sequor” in memoria dell’avvocato Romolo Trichieri, per oltre trent’anni presidente della stessa,dona la biblioteca al Comune di Montereale quale contributo alla rinascita culturale del paese. Dulcis in fundo anche “l’Associazione Toscana per Voi” ha donato un numero consistente di libri. Essi sono meritevoli, come tutti, di valorizzazione, poiché contemplano contenuti di interesse storico, culturale, sociale. Quest’omaggio ha lo scopo di arricchire la biblioteca della scuola ed incentivare i bambini alla lettura. Premesso ciò salutiamo con viva soddisfazione l ’inaugurazione della biblioteca di Montereale, sabato 19 maggio alle ore 11.00, convinti che la lettura ha un ruolo cardine non solo per approfondire gli argomenti ma per insegnare a scrivere bene. Alla cerimonia parteciperanno tra gli altri: il dirigente scolatico, Antonio Lattanzi; il Sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi con il suo Vice, Carlo Marini; il presidente dell’Associazione culturale Solidarietà Cajana, Berardino Rocchi; il presidente del Rotary Club di Avezzano, Massimo Nicolai con alcuni soci. Sarà sicuramente una bella giornata che rende un servizio alla scuola e alla cultura. Grazie di cuore a tutti i “ donatori” ivi compresa la Pro Loco di Montereale per la generosa collaborazione offerta.