Perturbazione in attenuazione ma permangono condizioni di instabilità anche in Abruzzo.

Il nucleo di aria fresca di origine atlantica responsabile del maltempo che, in questi ultimi giorni ha interessato gran parte delle regioni centro-settentrionali, tende a spostarsi ulteriormente verso levante, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni scorsi anche se, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, continueranno a manifestarsi condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in particolar modo sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica con formazioni temporalesche che, nel corso del pomeriggio-sera, torneranno ad interessare anche la nostra regione, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. In serata-nottata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi ma, a causa della persistenza di condizioni di instabilità, temporali pomeridiani sono attesi anche nei prossimi giorni, almeno fino alla fine della settimana, anche se con frequenza ed estensione minore rispetto a quanto accaduto in questi ultimi giorni. Le temperature che sono sensibilmente diminuite nelle ultime 48 ore, tenderanno gradualmente ad aumentare a partire dalla giornata odierna, specie nei valori massimi, mentre un ulteriore aumento è previsto nel corso del fine settimana.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose e sul settore occidentale, mentre dalla tarda mattinata assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione, nel corso del pomeriggio-sera, verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere. In serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e ad un nuovo temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, tuttavia permarranno condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi dalla tarda mattinata di giovedì e nel corso del pomeriggio con addensamenti consistenti sui rilievi e sul settore orientale, localmente associati a rovesci temporaleschi.

Temperature: In ulteriore diminuzione nei valori minimi, in graduale aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli occidentali al mattino, nel pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare, rinforzando.

Mare: Poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)