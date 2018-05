Il liceo Cotugno presenta il cd SAX AROUND

Il prossimo 17 maggio, alle 17,30, nella chiesa di san Giuseppe artigiano, in pieno centro storico all’Aquila, si terrà il concerto di presentazione del CD, realizzato dall’ensemble di Sassofoni “Sax Around” del liceo Musicale “Domenico Cotugno”.

Un evento dedicato alla studentessa della scuola, Elena Pasquali prematuramente scomparsa a causa di una fibrosi cistica.

L’ensemble, diretto dal maestro Giovanni Luca Ciavatta, in collaborazione con Valeria Blasetti, è composto da circa 20 elementi, alcuni dei quali molto giovani. “Questa drammatica scomparsa ha segnato molto la nostra comunità scolastica” spiega il professor Ciavatta.

«I ragazzi, con i soldi vinti nei concorsi musicali in cui si sono classificati primi assoluti, hanno voluto realizzare un cd e dedicarlo alla loro cara Elena.»

Il CD contiene un piccolo “assaggio” dei più significativi brani solitamente eseguiti in concerto dalla giovane formazione. L’intento del gruppo è quello di riprodurre una intera orchestra o big band, utilizzando escusivamente sax soprani, contralti, tenori e baritoni.

Il programma che questa formazione propone è un viaggio nei generi e nelle epoche, che affronta stili differenti per abbracciare i gusti di ogni genere di pubblico: dal barocco al Jazz, dalle colonne sonore al pop, dalla musica classica al rock. Nata da esigenze didattiche, l’ensamble, nel tempo è cresciuta nel numero dei componenti e nell’abilità d’esecuzione di brani sempre più complessi ed interessanti.

Ha all’attivo molti concerti e premi in concorsi nazionali e internazionali, come il Concorso Urania 2016 in cui hanno ottenuto il Primo Premio, ed il Concorso Internazionale Città di Tarquinia 2017 in cui si sono classificati primi assoluti con 100/100.

Al concerto prenderanno parte anche i rappresentanti della sezione Abruzzo “Fibrosi cistica” e la preside della scuola, Serenella Ottaviano.

Hanno partecipato alla realizzazione del CD: Lorenzo Martelli, Pietro Cocciolone, Lorenzo Tresca, Lorenzo Calcani, Giovanni Salvatore, Giacomo Vacca, Samuele Cocciolone, Irma D’Amico, Francesca Di Persio, Giuseppe Anselmi, Giammarco Bussi, Marco Liberatore, Damiano Persia, Simone De Foglio, Luca Giordani, Piero Speranza, Alessandro Stornelli, Arianna Vetrone, Mattia Gianserra, Ilaria Capaldi, Mirco Felli, Marco Tresca, Eleonora Di Marco, Francesco Serone, Andrea Iacchetta, Daniele Tronca, Jessica Ludovici, Daniele Campoverde, Maria Beatrice Felli, Alessandro Di Mattia.

Durante il concerto sarà letta una dedica alla studentessa scomparsa, realizzata da docenti e studenti del liceo Musicale:

Elena, un nome che ai ragazzi di questo Ensemble fa tremare il cuore.

Elena è un sorriso bello e giovane per sempre.

Elena è uno sguardo profondo e dolce.

Elena è un dolore che è arrivato inaspettato troppo presto.

Elena è la forza di ogni giorno.

Elena è l’insegnamento che ogni attimo è buono per gioire, sorridere, suonare musica e stupirci di ogni cosa che c’è e che ci è regalata in ogni attimo, ad ogni respiro.

Elena è quella stella che splende lassù e che silenziosa suona sempre con noi una melodia che sa di infinita dolcezza e di gioia.