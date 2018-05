Sicurezza stradale, L’Aquila Ponte Sicuro

Operazione “Ponte Sicuro”: dall’Adriatico al Tirreno l’asse della sicurezza stradale passa per L’Aquila.

Il “ponte” del 1° maggio ha visto la Sezione Polizia Stradale dell’Aquila vigilare sulla sicurezza degli automobilisti sulla direttrice Adriatico-Tirreno A/24 e A/25, anche con l’attivazione di specifici servizi mirati alla verifica delle condizione psicofisiche dei conducenti, con l’impiego di “precursori” ed etilometri e la presenza di personale medico dell’Ufficio Sanitario della Questura dell’Aquila.

Dal 28 aprile al 1° maggio 2018, nel corso di una articolata serie di controlli, sono stati sottoposti a verifica 502 conducenti, 420 dei quali sottoposti a “screening” teso ad accertare l’eventuale guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche o stupefacenti.

Le infrazioni complessivamente contestate sono state 195, 17 delle quali per guida in stato di ebbrezza, 19 per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, 13 per eccesso di velocità o velocità non commisurata alle condizioni di luogo e di tempo e 4 per l’uso del telefonino durante la guida.

Le patenti di guida complessivamente ritirate sono state 17, con 317 punti decurtati, 4 i fermi amministrativi e 6 i sequestri operati.

Le persone denunciate a piede libero sono state 9.

Durante l’Operazione “Ponte Sicuro” sono stati assistiti e soccorsi 41 automobilisti, anche rilevando 17 incidenti stradali, 5 dei quali con feriti.

L’attività di controllo, coordinata e diretta dal Dirigente della Polizia Stradale di L’Aquila, Paolo Cestra, che ricopre anche la carica di Presidente di TISPOL, il Network Europeo delle Polizie Stradali, si prefigge lo scopo di contribuire fattivamente al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del 50% degli incidenti stradali entro il 2020, come richiesto dall’Unione Europea a ciascuno Stato membro, garantendo specifici assi di sicurezza sulle direttrici di grande viabilità del Paese.

La direttrice Adriatico/Tirreno, che attraverso il Gran Sasso e la provincia dell’Aquila, conduce alla Capitale, costituisce fondamentale asse viario sul quale anche nel corso delle prossime settimane e nei mesi primaverili si concentrerà l’attenzione e l’attività di prevenzione e controllo della Specialità Polizia Stradale.