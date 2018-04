Martino, Civiche sì ma fino in fondo

«Martino alle riunioni delle civiche, l’ascolto non diventi sordità quando si farà il nome del candidato alla presidenza».

Queste le parole di Gianfranco Giuliante, coordinatore regionale dei dipartimenti con Lega- Noi con Salvini.

«Dopo le manifestazioni che si sono tenute a Pescara

Si era già potuto constatare che, nell’incontro a Sulmona per Civiche per l’Abruzzo, era cresciuta l’attenzione politica del centrodestra: erano infatti presenti Fabrizio Di Stefano, Giulio Sottanelli e Antonio Martino. L’onorevole Martino Si era dichiarato a fianco del civismo abruzzese, garantendo ai movimenti civici un “forte ascolto per riportare la Regione al centrodestra”.

«L’ascolto delle realtà civiche – prosegue Giuliante – che ormai da mesi si stanno organizzando in Abruzzo è un dato positivo per tutti i partiti che vorranno contribuire alla vittoria del centro destra delle prossime regionali.

«L’unico auspicio – conclude – è che l’ascolto di oggi non diventi la sordità di domani quando le civiche indicheranno il nome del candidato presidente.»