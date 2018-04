Vaccini, l’inchiesta di Gramiccioli arriva a L’Aquila

David Gramiccioli con la sua inchiesta giornalistica sulla libertà legata ai vaccini arriva a L’Aquila.

Il Decreto, il discusso e controverso spettacolo della Compagnia del Teatro Artistico d’Inchiesta sull’obbligo vaccinale andrà in scena il prossimo 28 aprile, ore 18, presso l’Auditorium del Parco del Castello. L’evento è organizzato da un gruppo di genitori aquilani attivi per la libertà di scelta vaccinale.

L’opera nasce per raccontare un’importante vicenda che ha fatto discutere il Paese negli ultimi anni, e che ha innescato anche all’Aquila un grande movimento spontaneo di opinione pubblica, capace di svilupparsi al di fuori delle classiche dinamiche politiche e sociali: l’obbligo di legge che riguarda ben 10 vaccini e relativi richiami, da somministrare tra i 2 mesi di vita e i 16 anni, previa firma, da parte del genitore, di un consenso informato, equivalente ad una sorta di assunzione di responsabilità.

“Con l’inizio del racconto ci si sposta indietro nel tempo: è il 2009, due donne coraggiose anticipano e precorrono i tempi in una visione lucida e competente. Con loro si avvia la narrazione volta a rafforzare, in tutto il suo sviluppo e fino ai nostri giorni, l’importanza del progresso e della scienza, quest’ultima quale umile interrogante della realtà. Mai in disaccordo con le conquiste scientifiche anzi, apertamente pro scienza, sempre nel rispetto di una lettura degli accadimenti supportata da documentazione e dal rigore narrativo, l’opera è un intreccio di fatti e accadimenti che non sfiorano argomentazioni tecniche o mediche, ma che ricostruiscono la storia di un decreto: il decreto Lorenzin”, questa parte delle note di regia che presentano Il Decreto.

I Genitori aquilani per la libertà di scelta vaccinale sono un nutrito gruppo di genitori aquilani e abruzzesi che, unendosi in modo spontaneo, cercano di far fronte ai numerosi dubbi e difficoltà che l’obbligo vaccinale inevitabilmente produce. Persone informate, con uno spiccato senso critico, ma nulla a che vedere con gli irresponsabili no-vax che una certa cronaca e una certa informazione ci ha dipinto negli ultimi mesi. La prima uscita del gruppo è stato il convegno del 28 ottobre in occasione della Giornata Nazionale della Libertà di scelta, sempre all’Auditorium del Castello, in cui anche vari medici sono intervenuti esponendo il proprio punto di vista. E poi la campagna di comunicazione su grandi manifesti presenti in città, che recitavano gli slogan “Punite il nostro dubbio senza rispondere alle nostre domande” e “Danno da vaccino, Legge 210/1992: se c’è rischio deve esserci libertà di scelta”.

L’organizzazione della serata del 28 aprile rappresenta dunque la terza uscita del gruppo, con lo scopo di continuare a sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione nei confronti di una tematica i cui risvolti sono spesso travisati e strumentalizzati.

Appuntamento, dunque, per sabato 28 (ore 18) all’Auditorium del Parco del Castello, per la messa in scena de Il Decreto.