Grande Fratello, l’inciucio in una busta gialla

Attesa e curiosità per la seconda puntata del Grande Fratello. Nel mirino della produzione l’aquilano Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri. Una busta gialla svelerà i famosi messaggi hot.

Barbara D’urso lo ha annunciato ieri nel corso di Domenica Live: ha mostrato una busta con il logo del Grande Fratello contenente i messaggi erotici tra i due inquilini.

L’affaire Colaiuta – Bramieri

La notizia risale al 2015 quando i due si sono scambiati i numeri di telefono via Facebook. Secondo quanto detto dalla Bramieri nel confessionale, lui avrebbe iniziato ad inviarle messaggi erotici durante la notte. Per rispetto, lei ha poi telefonato alla fidanzata Stefania Pezzopane per informarla della situazione e metterla in guardia sul comportamento di Simone.

La senatrice dichiara di trovare i messaggi una storia passata, ormai archiviata e di considerare la propria carriera lavorativa separata dal lavoro del suo compagno nel mondo dello spettacolo.

Lucia Bramieri e Simone Coccia hanno parlato di questo episodio anche in presenza di altri concorrenti, all’interno della Casa.

Simone Coccia, a proposito di quei messaggi, aveva minimizzato l’accaduto e parlato di semplice “scivolone”: “Ogni tanto nella vita gli scivoloni si fanno. Poi alla fine siamo sempre rimasti in contatto. ”

Lo scambio di messaggi avrebbe avuto inizio quando i due erano in lizza per prendere parte ad un’edizione de L’Isola dei Famosi.

Lucia ha ammesso che, forse, è stata lei la prima a scrivergli ma la sua intenzione non era certo quella di sedurlo.

Un’anticipazione dei messaggi

“Sinceramente non mi ricordo se ti ho mandato io un messaggio o se me l’hai mandato tu. Continuavano a uscire i nostri nomi per l’Isola dei Famosi. Io non avevo fatto il provino. Erano solo chiacchiere dei giornalisti. Facciamo che gli ho scritto io: “Ciao Simone sono Lucia, ho letto che sono usciti questi nomi. Tu ne sai niente?”. Lui mi dice: “No, però, sarebbe bello”. Io sapevo che era fidanzato, mica gli avevo scritto per fargli delle avances. Io. Dovremmo chiedere a lui perché mi ha mandato questi messaggi”

Simone Coccia, quindi, avrebbe colto la palla al balzo per provarci con la Bramieri. Una bella notte mi arriva un messaggio e penso: “Forse ha sbagliato, forse doveva scrivere a un’altra…”. Gli ho detto: “Ma tu bevi? Ma stai bene Simone? Guarda che tu sei fidanzato, che stai dicendo?”. Era fidanzato e non volevo avere casini. Tra l’altro, non lo avevo neanche mai visto. Quindi di che parliamo? Se mi ha scritto un messaggio normale? Normale ‘sti ciufoli! Lui ci ha provato con i messaggi.

Nonostante la reputazione di Coccia Colaiuta e i suoi commenti sulle donne, come detto anche da Vladimir Luxuria, la Bramieri non è da giustificare perché se veramente infastidita dalla conversazione avrebbe potuto bloccare il contatto.